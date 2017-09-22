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    Губернатор Омской области о матче «Авангард» – СКА: «Такого грязного и отвратительного судейства я не видел никогда»

    Теги Авангард СКА судьи КХЛ Виктор Назаров

    Губернатор Омской области Виктор Назаров остался недоволен судейством матча «Авангарда» и СКА (1:3). 

    «Такого грязного и отвратительного судейства, как на вчерашнем матче, я не видел никогда.

    Но несмотря на это «Авангард» не опустил руки, наша команда продолжала играть до последнего. Ребята, вы лучшие! Я в вас верю!

    А руководству КХЛ давно пора обратить внимание на то, что происходит в судействе», – написал Назаров в инстаграме. 

    Соотношение штрафных минут составило 33-4 в пользу «Авангарда». 

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