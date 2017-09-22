Губернатор Омской области о матче «Авангард» – СКА: «Такого грязного и отвратительного судейства я не видел никогда»
Губернатор Омской области Виктор Назаров остался недоволен судейством матча «Авангарда» и СКА (1:3).
«Такого грязного и отвратительного судейства, как на вчерашнем матче, я не видел никогда.
Но несмотря на это «Авангард» не опустил руки, наша команда продолжала играть до последнего. Ребята, вы лучшие! Я в вас верю!
А руководству КХЛ давно пора обратить внимание на то, что происходит в судействе», – написал Назаров в инстаграме.
Соотношение штрафных минут составило 33-4 в пользу «Авангарда».
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