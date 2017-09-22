«Балтика» обвинила калининградскую газету в расизме из-за материала под заголовком «Бунт негра против судьи»
«Балтика» обвинила калининградскую газету «Новые колеса» в расизме.
Издание вышло с текстом на первой страницей под заголовком «Бунт негра против судьи».
«Поэтому руководителей и сотрудников, тренеров и болельщиков «Балтики» до глубины души возмущают статьи, которые на регулярной основе публикует на своих страницах издание «Новые колеса».
Форварда нашей команды Сенина Себаи – одного из самых ярких игроков ФНЛ, беззаветно сражающегося за честь клуба в каждом матче и публично извинившегося за свою вспыльчивость после игры в Самаре – именуют не по имени, не по фамилии, не по амплуа. А используют эпитеты, подчеркивающие его расовое происхождение.
Это позор для всей Калининградской области – западных ворот России. Это недопустимо для региона, залитого кровью советских солдат, освобождавших Европу от эпидемии нацизма. Это оскверняет память наших дедов, воевавших за светлые идеалы равенства и свободы.
Сегодня издатели «НК», регулярно публикующие ложь, перешли грань дозволенного.
Мы решительно настроены пресекать все проявления дискриминации и хотим сказать, что не надо оценивать жителей нашей области по этим горе-журналистам, статьи которых источают смрад шовинизма и расизма.
Официально заявляем – на издателей данной газетенки будут поданы судебные иски.
Призываем все здоровые силы Калининградской области сплотиться против омерзительной химеры фашизма, сказать «нет» забытому оскалу расовой нетерпимости», — говорится в заявлении «Балтики».
Фото: официальный сайт «Балтики»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.