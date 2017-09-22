«Валенсия» объявила о трансфере российской футболистки Карповой
Россиянка Надежда Карпова, лучший бомбардир чемпионата России-2016, перешла из «Чертаново» в «Валенсию», выступающую в женской испанской примере.
Контракт заключен на два года. В «Валенсии» Карпова будет выступать под 19-м номером.
На официальном сайте испанцев отмечается, что 22-летняя футболистка обладает поставленным ударом, хорошо играет головой, она очень быстрая и сильная футболистка, которую сложно остановить, у нее есть хватка и характер победителя.
«Надо валить, пока не зачахла в русском чемпионате». Наша лучшая футболистка теперь в «Валенсии»
🔥 Главное футбольное приложение рунета: iOS / Android
Фото: официальный сайт «Валенсии»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.