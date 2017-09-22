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    Sports.ru

    «Валенсия» объявила о трансфере российской футболистки Карповой

    Теги Валенсия трансферы женский футбол фото Чертаново Надежда Карпова

    Россиянка Надежда Карпова, лучший бомбардир чемпионата России-2016, перешла из «Чертаново» в «Валенсию», выступающую в женской испанской примере.

    Контракт заключен на два года. В «Валенсии» Карпова будет выступать под 19-м номером.

    На официальном сайте испанцев отмечается, что 22-летняя футболистка обладает поставленным ударом, хорошо играет головой, она очень быстрая и сильная футболистка, которую сложно остановить, у нее есть хватка и характер победителя.

    «Надо валить, пока не зачахла в русском чемпионате». Наша лучшая футболистка теперь в «Валенсии»

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    Фото: официальный сайт «Валенсии»

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