«Валенсия» объявила о трансфере российской футболистки Карповой

Россиянка Надежда Карпова, лучший бомбардир чемпионата России-2016, перешла из в «Валенсию», выступающую в женской испанской примере.

Контракт заключен на два года. В «Валенсии» Карпова будет выступать под 19-м номером.

На официальном сайте испанцев отмечается, что 22-летняя футболистка обладает поставленным ударом, хорошо играет головой, она очень быстрая и сильная футболистка, которую сложно остановить, у нее есть хватка и характер победителя.

«Надо валить, пока не зачахла в русском чемпионате». Наша лучшая футболистка теперь в «Валенсии»

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Фото: официальный сайт «Валенсии»