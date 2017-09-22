«Спартак» оштрафован на 60 тысяч евро и не будет продавать билеты на гостевой матч с «Севильей»
УЕФА вынес решение по поводу нарушения болельщиками «Спартака» правил поведения на стадионе во время игры Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).
«Спартаку» запрещено продавать билеты на ближайший выездной матч в еврокубках (с «Севильей» – прим. Sports.ru). Московский клуб также оштрафован на 60 тысяч евро.
Во время матча с «Марибором» с гостевой трибуны «Спартака» был запущен файер, который чуть не угодил в главного судью матча Дениза Айтекина.
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