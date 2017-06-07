«Терек» переименован в «Ахмат», Миранчук остается в «Локомотиве», Зобнин пропустит почти полгода и другие новости

1. Грозненский «Терек» будет переименован в «Ахмат». Многие болельщики возмущены.

2. Алексей Миранчук подписал новый контракт с «Локомотивом».

3. Роман Зобнин точно пропустит Кубок конфедераций: его восстановление займет 4,5-5 месяцев.

4. «Спартак» продлил контракт с Каррерой до 2019 года.

5. Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания отказался опровергать слухи о возвращении Халка и Аршавина.

6. Антуан Гризманн заявил, что если бы был геем, то не стал бы это скрывать.

7. Иван Новосельцев и Вячеслав Подберезкин перейдут в «Ростов»

8. 19-летняя латвийка Елена Остапенко обыграла на «Ролан Гаррос» Каролин Возняцки и впервые в карьере вышла в полуфинал «Шлема».

9. «Зенит» стал 41-м в рейтинге самых дорогих брендов мирового футбола.

10. «Саутгемптон» пожалуется АПЛ на переговоры «Ливерпуля» с защитником ван Дейком.

11. «МЮ» предложит за Мбаппе 130 млн евро, «Арсенал» – 126 млн.

12. Пепе заявил, что не понимает, как Зидан мог убрать его из основы «Реала».

13. Тренер «Аякса» Петер Бос возглавил дортмундскую «Боруссию».

14. Галицкий пытался запустить свой проект с трансляциями футбола, но свернул его после создания «Матч ТВ».

15. Карасева могут не допустить на ЧМ-2018 в случае перевода в ФНЛ

16. Тренер «Монако» Леонарду Жардим согласовал 3-летний контракт на 36 млн евро с китайским клубом.

Цитата. «Да, Балотелли будет играть в Дортмунде». Мино Райола – то ли в шутку, то ли всерьез объявил о переезде СуперМарио в Германию.