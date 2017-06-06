Остапенко в 19 лет впервые вышла в полуфинал «Шлема»

19-летняя латвийка Елена Остапенко, на «Ролан Гаррос» обыгравшая экс-первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки со счетом 4:6, 6:2, 6:2, впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».

Остапенко стала самой молодой полуфиналисткой «Ролан Гаррос» после Аны Иванович в 2007 году. 20 лет ей исполнится 8 июня в день полуфинала, в котором она сыграет с Тимеей Бачински, которой в этот день исполнится 28 лет.

До «Ролан Гаррос»-2017 Остапенко на «Шлемах» не доходила даже до четвертого круга.