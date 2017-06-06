Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Остапенко в 19 лет впервые вышла в полуфинал «Шлема»

    Теги Ролан Гаррос WTA Каролин Возняцки Елена Остапенко

    19-летняя латвийка Елена Остапенко, на «Ролан Гаррос» обыгравшая экс-первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки со счетом 4:6, 6:2, 6:2, впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».

    Остапенко стала самой молодой полуфиналисткой «Ролан Гаррос» после Аны Иванович в 2007 году. 20 лет ей исполнится 8 июня в день полуфинала, в котором она сыграет с Тимеей Бачински, которой в этот день исполнится 28 лет.

    До «Ролан Гаррос»-2017 Остапенко на «Шлемах» не доходила даже до четвертого круга.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться