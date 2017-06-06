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    «Саутгемптон» пожалуется АПЛ на переговоры «Ливерпуля» с ван Дейком

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон Виргил ван Дейк

    Руководство «Саутгемптона» обратит внимание английской премьер-лиги на действия «Ливерупля» в отношении защитника Виргила ван Дейка.

    В клубе считают, что 50-60 миллионов фунтов – недостаточная цена для игрока, недавно продлившего контракт до лета 2022 года.

    «Саутгемптон» не собирается продавать ван Дейка, однако «Ливерпуль» продолжает вести переговоры с игроком в обход клуба.

    «Ливерпуль» предложил ван Дейку контракт с зарплатой около 200 тысяч фунтов в неделю, и футболист дал согласие на переход.

    Ральф Крюгер: «Саутгемптон» может не продать ван Дейка и за 60 миллионов фунтов»

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