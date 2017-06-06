«Саутгемптон» пожалуется АПЛ на переговоры «Ливерпуля» с ван Дейком

Руководство обратит внимание английской премьер-лиги на действия «Ливерупля» в отношении защитника .

В клубе считают, что 50-60 миллионов фунтов – недостаточная цена для игрока, недавно продлившего контракт до лета 2022 года.

«Саутгемптон» не собирается продавать ван Дейка, однако продолжает вести переговоры с игроком в обход клуба.

«Ливерпуль» предложил ван Дейку контракт с зарплатой около 200 тысяч фунтов в неделю, и футболист дал согласие на переход.

Ральф Крюгер: «Саутгемптон» может не продать ван Дейка и за 60 миллионов фунтов»