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    Пепе о Зидане: «Есть вещи, которых я не понимаю. Например, почему меня убрали из команды»

    Теги Рафаэль Бенитес Пепе Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан Флорентино Перес

    Защитник «Реала» Пепе высказался о причинах ухода из мадридского клуба.

    - Очевидно, что я не продолжу играть за «Реал». Я с гордостью отдавал свое тело и душу за этот клуб.

    Я принял решение в январе, когда понял, что дела идут не очень хорошо. В клубе мне предложили неидеальный контракт. Это политика клуба — не предлагать контракт более чем на год игрокам старше 33 лет.

    Рад, что меня любят болельщики, это стоит всего остального.

    У меня нет проблем в отношениях с Пересом или кем-либо. Просто этот этап заканчивается, и я воспринимаю это как профессионал.

    - Зидан или Бенитес?

    - Мне нравится искренность Бенитеса, он честный и прямой человек. Да, я перестал играть при нем.

    То, чего Зидан добился с «Реалом», восхищает, но есть вещи, которых я не понимаю. Например, почему меня убрали из команды.

    - Дальше «ПСЖ» или Милан?

    - Есть несколько предложений. Есть варианты в Англии. Но ничего еще не подписано, – сказал Пепе.

    Сообщалось, что 34-летний португалец подпишет контракт с «ПСЖ» на два года.

    В прошедшем сезоне Пепе сыграл в 13 матчах примеры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

    Зидан гениален. Кто сделал его таким крутым?

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