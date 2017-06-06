Пепе о Зидане: «Есть вещи, которых я не понимаю. Например, почему меня убрали из команды»
Защитник «Реала» Пепе высказался о причинах ухода из мадридского клуба.
- Очевидно, что я не продолжу играть за «Реал». Я с гордостью отдавал свое тело и душу за этот клуб.
Я принял решение в январе, когда понял, что дела идут не очень хорошо. В клубе мне предложили неидеальный контракт. Это политика клуба — не предлагать контракт более чем на год игрокам старше 33 лет.
Рад, что меня любят болельщики, это стоит всего остального.
У меня нет проблем в отношениях с Пересом или кем-либо. Просто этот этап заканчивается, и я воспринимаю это как профессионал.
- Зидан или Бенитес?
- Мне нравится искренность Бенитеса, он честный и прямой человек. Да, я перестал играть при нем.
То, чего Зидан добился с «Реалом», восхищает, но есть вещи, которых я не понимаю. Например, почему меня убрали из команды.
- Дальше «ПСЖ» или Милан?
- Есть несколько предложений. Есть варианты в Англии. Но ничего еще не подписано, – сказал Пепе.
Сообщалось, что 34-летний португалец подпишет контракт с «ПСЖ» на два года.
В прошедшем сезоне Пепе сыграл в 13 матчах примеры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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