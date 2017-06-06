Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Тренер «Аякса» Бос возглавил дортмундскую «Боруссию»

    Теги Боруссия Дортмунд высшая лига Голландия Аякс бундеслига Германия трансферы Петер Бос

    Дортмундская «Боруссия» объявила о назначении Петера Боса на пост главного тренера.

    Контракт 53-летнего голландского специалиста с немецким клубом рассчитан до лета 2019 года.

    «Боруссия» заплатила «Аяксу» неустойку за тренера в размере трех миллионов евро. А самому Босу была предложена зарплата 4 миллиона евро в год.

    В дебютном сезоне в «Аяксе» Бос вывел клуб в финал Лиги Европы. До этого он тренировал АГОВВ, «Де Графсхап», «Хераклес», «Витесс» и «Маккаби», а также был директором «»Фейеноорда».

    Напомним, что после увольнения Томаса Тухеля «Боруссию» должен был возглавить Люсьен Фавр, но «Ницца» не отпустила своего тренера.

    Идентификация Боша. Что нужно знать о новом «Аяксе»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться