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    Совет «Терека» принял решение о переименовании клуба в «Ахмат»

    Теги Премьер-лига Россия болельщики Терек Ахмед Айдамиров

    Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб будет переименован в ФК «Ахмат».

    «Совет клуба принял решение о переименовании клуба в «Ахмат». Мы написали прошение главе республики.

    Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России.

    Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту (Ахмату Кадырову) клуб существует.

    Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не «Терек» Грозный, а «Ахмат» Грозный». Будем стараться оправдывать это название», – отметил гендиректор клуба.

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