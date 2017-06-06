Галицкий пытался запустить свой проект с трансляциями футбола, но свернул его при создании «Матч ТВ»

Два года назад владелец «Краснодара» Сергей Галицкий пытался запустить свою компанию, транслирующую футбол в России. Но свернул ее, когда было принято решение о создании монополиста в этой сфере. Об этом в интервью изданию «Бизнес-Онлайн» заявил гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша:

– Откуда возьмется частный бизнес при таком небольшом и не особо богатом рынке?

– Ну, мы же вот что-то делаем, еще несколько сайтов делают. А если про телек, то бывают рынки куда меньше и беднее, от Беларуси до Армении, и везде показывают почти весь топовый спорт. Я даже на конкретные примеры укажу: пару лет назад занялся запуском своего спортивного ТВ, разговаривал со многими комментаторами и даже успел нанять каких-то первых людей. Но почти сразу появился РосГосESPN, и Галицкий здраво рассудил, что на пути у государственной махины лучше не стоять.

– Что бы делали с вы, если бы имели к нему отношение?

– Вопрос ниже пояса. Во-первых, ну кто я такой. А во-вторых, у нас на Sports.ru миллион своих проблем, задач и косяков. Нет, правда, нам еще свои сайты и приложения доводить до ума.

– И все-таки. «Матч ТВ»: каким он должен быть?

– Ну смотрите. Спорт – самое недооцененное зрелище в России, с огромным отрывом. Им в ежедневном формате (вне Олимпиад и чемпионатов мира) интересуется около 10-12 миллионов человек, менее 10% населения страны, а должно минимум 25-30%, как в Штатах или Европе. Ми-ни-мум. Спорт надо людям умело подавать и красиво продавать. Подавать на блюдечке с голубой каемочкой во все цифровые среды. Раскрывать разные сюжеты, чтобы каждый зацепился за близкий себе – от хитрой тактики Конте и финтов Месси до русских красоток из кёрлинга и того, что у Криштиану прически классные. Экспериментировать и совершенствовать продукты. Ну вот хочет абонент Алексей Борисович Миллер любимого комментатора на матчи любимой команды, а вам надо делать вещание для всей страны. Так попробуйте сделать вариант с двумя трансляциями или двумя дорожками – за команду «А» и команду «З».

Короче, «Матч ТВ» «здорового человека»: он пытается затащить в спорт следующие 10-20-30 миллионов человек и у него начинает получаться. А не как сейчас: любыми правдами и неправдами отжимать у имеющихся медиа тех, кто интересовался спортом и до «Матча». Я в принципе против расходования государственных и квазигосударственных денег на такие проекты. Это неэффективно. И это ломает частный бизнес, который сам дешевле и круче делал бы то же самое без госсубсидий, и налоги бы еще платил. Но при решении этой задачи – существенное расширение аудитории спорта – эти деньги не были бы, по крайней мере, выброшены совсем впустую.

Подностью интервью Дмитрия Навоши читайте здесь.