Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «СЭ»: Карасева могут не допустить на ЧМ-2018 в случае перевода в ФНЛ

    Теги Премьер-лига Россия РФС судьи ФНЛ Сергей Карасев Алексей Еськов Михаил Вилков Виталий Мешков Алексей Сухой Сергей Сергеевич Иванов Станислав Васильев Николай Волошин

    Сразу 4 арбитра, которые в минувшем сезоне судили премьер-лигу, могут начать сезон-2017/18 в ФНЛ.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», это Сергей Карасев, Михаил Вилков, Сергей Иванов и Артем Чистяков допустят только к обслуживанию игр в первом дивизионе.

    Карасев рискует не попасть на ЧМ-2018, если его понизят в классе.

    В то же время Алексей Сухой, несмотря на ошибки, продолжит работать на матчах к РФПЛ. Туда же вернутся Виталий Мешков и Алексей Еськов. Из первого дивизиона на повышение пойдут Станислав Васильев и Николай Волошин.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться