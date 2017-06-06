«СЭ»: Карасева могут не допустить на ЧМ-2018 в случае перевода в ФНЛ
Сразу 4 арбитра, которые в минувшем сезоне судили премьер-лигу, могут начать сезон-2017/18 в ФНЛ.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», это Сергей Карасев, Михаил Вилков, Сергей Иванов и Артем Чистяков допустят только к обслуживанию игр в первом дивизионе.
Карасев рискует не попасть на ЧМ-2018, если его понизят в классе.
В то же время Алексей Сухой, несмотря на ошибки, продолжит работать на матчах к РФПЛ. Туда же вернутся Виталий Мешков и Алексей Еськов. Из первого дивизиона на повышение пойдут Станислав Васильев и Николай Волошин.
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