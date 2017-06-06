«Зенит» не исключил возвращение Аршавина и Халка
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего Халка и полузащитника Андрея Аршавина.
«Нет, ничего об этом не слышал. Но возвращение Халка было бы интересным вариантом для «Зенита».
Халк – игрок, который очень много сделал для клуба. Но пока сложно сказать, вписывается ли он в концепцию нового главного тренера.
Не могу сказать, насколько это удачный ход для руководства, ведь нужно учитывать и денежный фактор. Но, повторюсь, это было бы интересно», – отметил функционер
Также Сарсания оценил вероятность возвращения в клуб полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.
«Это такой вопрос: я думаю, что все возможно. Никогда не говори никогда, можно так только ответить», – сказал Сарсания.
Ранее в «Зенит» вернулся защитник Денис Терентьев, сообщалось об интересе к форварду «Рубина» Максиму Канунникову.
Константин Сарсания: «Двух-трех питерских ребят мы в «Зенит» точно вернем»
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