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    «Зенит» не исключил возвращение Аршавина и Халка

    Теги Зенит Константин Сарсания Премьер-лига Россия возможные трансферы Халк

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего Халка и полузащитника Андрея Аршавина.

    «Нет, ничего об этом не слышал. Но возвращение Халка было бы интересным вариантом для «Зенита».

    Халк – игрок, который очень много сделал для клуба. Но пока сложно сказать, вписывается ли он в концепцию нового главного тренера.

    Не могу сказать, насколько это удачный ход для руководства, ведь нужно учитывать и денежный фактор. Но, повторюсь, это было бы интересно», – отметил функционер

    Также Сарсания оценил вероятность возвращения в клуб полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

    «Это такой вопрос: я думаю, что все возможно. Никогда не говори никогда, можно так только ответить», – сказал Сарсания.

    Ранее в «Зенит» вернулся защитник Денис Терентьев, сообщалось об интересе к форварду «Рубина» Максиму Канунникову.

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