«Зенит» не исключил возвращение Аршавина и Халка

Спортивный директор Константин Сарсания прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего Халка и полузащитника Андрея Аршавина.

«Нет, ничего об этом не слышал. Но возвращение Халка было бы интересным вариантом для «Зенита».

Халк – игрок, который очень много сделал для клуба. Но пока сложно сказать, вписывается ли он в концепцию нового главного тренера.

Не могу сказать, насколько это удачный ход для руководства, ведь нужно учитывать и денежный фактор. Но, повторюсь, это было бы интересно», – отметил функционер

Также Сарсания оценил вероятность возвращения в клуб полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

«Это такой вопрос: я думаю, что все возможно. Никогда не говори никогда, можно так только ответить», – сказал Сарсания.

Ранее в «Зенит» вернулся защитник Денис Терентьев, сообщалось об интересе к форварду «Рубина» Максиму Канунникову.

Константин Сарсания: «Двух-трех питерских ребят мы в «Зенит» точно вернем»