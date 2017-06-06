«МЮ» предложит за Мбаппе 130 млн евро, «Арсенал» – 126 млн
Английские клубы и «Реал» ведут борьбу за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.
«Реал» на данный момент является фаворитом. Мадридцы готовы предложить 135 миллионов евро за трансфер 18-летнего форварда.
Как сообщает As со ссылкой на Radio Montecarlo, «Манчестер Юнайтед» предложит 130 миллионов евро, а «Манчестер Сити» готов заплатить 120 миллионов.
«Арсенал» также пока не выбыл их гонки. Главный тренер команды Арсен Венгер и исполнительный директор клуба Иван Газидис были замечены в аэропорту Ниццы.
«Монако» ранее отказался продавать Мбаппе лондонцам за 100 миллионов евро. Сейчас «Арсенал» готовит предложение в размере 110 миллионов фунтов (126 млн евро), сообщает Daily Mail.
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