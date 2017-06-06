Крупнейший паблик «Терека» в соцсетях выступил против переименования клуба в «Ахмат»

Не все болельщики поддержали переименование клуба в «Ахмат».

Крупнейший паблик болельщиков грозненского клуба «ВКонтакте» (в нем больше участников, чем на официальной странице ) выступил против переименования клуба.

Руководство клуба заявляло, что решило переименовать клуб «по обращению болельщиков».

Совет «Терека» принял решение о переименовании клуба в «Ахмат»

Иллюстрации: сообщество болельщиков