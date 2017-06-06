Крупнейший паблик «Терека» в соцсетях выступил против переименования клуба в «Ахмат»
Не все болельщики «Терека» поддержали переименование клуба в «Ахмат».
Крупнейший паблик болельщиков грозненского клуба «ВКонтакте» (в нем больше участников, чем на официальной странице «Терека») выступил против переименования клуба.
Руководство клуба заявляло, что решило переименовать клуб «по обращению болельщиков».
Совет «Терека» принял решение о переименовании клуба в «Ахмат»
Иллюстрации: сообщество болельщиков «Терека»
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