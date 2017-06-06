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    Тренер «Монако» Жардим согласовал 3-летний контракт на 36 млн евро с китайским клубом

    Теги Монако лига 1 Франция высшая лига Китай Бейцзин Гуоань Леонарду Жардим

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим, скорее всего, продолжит работу в Китае.

    Сообщается, что тренер согласовал 3-летний контракт с зарплатой 12 миллионов евро год с клубом «Бейцзин Гуоань».

    Китайцам осталось согласовать сумму компенсации за уход португальского специалиста из «Монако». В контракте Жардима с монегасками прописана сумма отступных – 15 миллионов евро. На данный момент «Бейцзин» предлагает 8 миллионов.

    В минувшем сезоне Жардим привел команду к победе в чемпионате Франции и выходу в полуфинал Лиги чемпионов.

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