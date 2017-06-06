Тренер «Монако» Жардим согласовал 3-летний контракт на 36 млн евро с китайским клубом

Главный тренер Леонарду Жардим, скорее всего, продолжит работу в Китае.

Сообщается, что тренер согласовал 3-летний контракт с зарплатой 12 миллионов евро год с клубом .

Китайцам осталось согласовать сумму компенсации за уход португальского специалиста из . В контракте Жардима с монегасками прописана сумма отступных – 15 миллионов евро. На данный момент «Бейцзин» предлагает 8 миллионов.

В минувшем сезоне Жардим привел команду к победе в чемпионате Франции и выходу в полуфинал Лиги чемпионов.