Тренер «Монако» Жардим согласовал 3-летний контракт на 36 млн евро с китайским клубом
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим, скорее всего, продолжит работу в Китае.
Сообщается, что тренер согласовал 3-летний контракт с зарплатой 12 миллионов евро год с клубом «Бейцзин Гуоань».
Китайцам осталось согласовать сумму компенсации за уход португальского специалиста из «Монако». В контракте Жардима с монегасками прописана сумма отступных – 15 миллионов евро. На данный момент «Бейцзин» предлагает 8 миллионов.
В минувшем сезоне Жардим привел команду к победе в чемпионате Франции и выходу в полуфинал Лиги чемпионов.
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