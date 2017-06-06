Врач сборной России Эдуард Безуглов оценил, сколько времени для восстановления от травмы понадобится полузащитнику национальной команды Роману Зобнину.

Вчера футболист получил повреждение колена в товарищеском матче против Венгрии (3:0).

«К сожалению, вчера во время игры Зобнин получил травму. В России сразу по прилету ему сделали МРТ.

Он полетит в Италию, где с очень большой долей вероятности будет операция в виде пластики крестообразной связки. Ориентировочно после клиники около 4,5 – 5 месяцев восстановления. Но загадывать сложно», – сказал Безуглов.

Сегодня стало известно, что Зобнин точно пропустит Кубок конфедераций. У 23-летнего хавбека диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава.