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    Врач сборной России: «Восстановление Зобнина займет около 5 месяцев»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия сборная России травмы Эдуард Безуглов Роман Зобнин

    Врач сборной России Эдуард Безуглов оценил, сколько времени для восстановления от травмы понадобится полузащитнику национальной команды Роману Зобнину.

    Вчера футболист получил повреждение колена в товарищеском матче против Венгрии (3:0). 

    «К сожалению, вчера во время игры Зобнин получил травму. В России сразу по прилету ему сделали МРТ.

    Он полетит в Италию, где с очень большой долей вероятности будет операция в виде пластики крестообразной связки. Ориентировочно после клиники около 4,5 – 5 месяцев восстановления. Но загадывать сложно», – сказал Безуглов.

    Сегодня стало известно, что Зобнин точно пропустит Кубок конфедераций. У 23-летнего хавбека диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава.

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