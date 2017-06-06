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    «Спартак» продлил контракт с Каррерой до 2019 года

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Массимо Каррера

    «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Массимо Каррерой.

    Новое соглашение с итальянским специалистом подписано до 31 мая 2019 года.

    53-летний тренер пришел в московский клуб прошлым летом, изначально соглашение с ним был рассчитан до 2018 года.

    В прошедшем сезоне «Спартак» под его руководством впервые за 16 лет выиграл чемпионат России.

    Каррера стал первым иностранным тренером в истории «Спартака», кто выиграл золотые медали. 

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