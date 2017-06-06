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    Гризманн заявил, что совершил бы каминг-аут, если бы был геем

    Теги Атлетико примера Испания светская хроника Антуан Гризманн

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мыслями о геях в футболе.

    – Футболисты не совершают каминг-аут, потому что боятся. Нам нужно выглядеть сильными и твердыми, но мы боимся того, что о нас говорят люди. Конечно, я ничего не имею против кого-либо, я всех уважаю.

    – Сделали ли бы вы каминг-аут, если были бы геем?

    – Думаю, я бы сделал. Но, конечно, легко говорить, когда ты через это не проходишь. В футболе много плохих людей, и футболисты могут бояться, что на стадионе их оскорбят, – сказал Гризманн.

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