Гризманн заявил, что совершил бы каминг-аут, если бы был геем

Нападающий Антуан Гризманн поделился мыслями о геях в футболе.

– Футболисты не совершают каминг-аут, потому что боятся. Нам нужно выглядеть сильными и твердыми, но мы боимся того, что о нас говорят люди. Конечно, я ничего не имею против кого-либо, я всех уважаю.

– Сделали ли бы вы каминг-аут, если были бы геем?

– Думаю, я бы сделал. Но, конечно, легко говорить, когда ты через это не проходишь. В футболе много плохих людей, и футболисты могут бояться, что на стадионе их оскорбят, – сказал Гризманн.