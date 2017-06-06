«Зенит» – 41-й в рейтинге самых дорогих брендов мирового футбола
Английская компания Brand Financе представила обновленный рейтинг самых дорогих брендов в мировом футболе.
Единственным представителем России является «Зенит», который вошел в рейтинг топ-50 впервые с 2012 года и занял 41-е место.
Согласно оценке Brand Financе бренд «Зенита» оценивается в 154 миллиона долларов.
Возглавляет рейтинг «Манчестер Юнайтед» (1,733 млрд долларов), опережающий «Реал» (1,419) и «Барселону» (1,418).
Полностью с рейтингом можн ознакомиться здесь.
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