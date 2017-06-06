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    «Зенит» – 41-й в рейтинге самых дорогих брендов мирового футбола

    Теги Зенит Манчестер Юнайтед Премьер-лига Россия Барселона Реал Мадрид бизнес

    Английская компания Brand Financе представила обновленный рейтинг самых дорогих брендов в мировом футболе.

    Единственным представителем России является «Зенит», который вошел в рейтинг топ-50 впервые с 2012 года и занял 41-е место.

    Согласно оценке Brand Financе бренд «Зенита» оценивается в 154 миллиона долларов.

    Возглавляет рейтинг «Манчестер Юнайтед» (1,733 млрд долларов), опережающий «Реал» (1,419) и «Барселону» (1,418).

    Полностью с рейтингом можн ознакомиться здесь.

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