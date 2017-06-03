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    Дзюба пропустит Кубок конфедераций, «Газпром» останется спонсором «Шальке», контракт на показ КК и ЧМ все еще не подписан и другие новости

    Теги утренний дайджест

    1. Артем Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций.

    2. «Газпром» останется спонсором «Шальке» как минимум до 2022 года.

    3. Тина Канделаки заявила, что соглашение о показе в России матчей КК-2017 и ЧМ-2018 достигнуто. Но есть и другая информация.

    4. Алекс Мескини, игравший за «Спартак», завершил карьеру.

    5. Умер бывший генеральный менеджер «Авангарда» Анатолий Бардин.

    6. Джокович, Надаль, Кузнецова, Винус Уильямс и другие вышли в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

    7. Девушек с третьим размером груди ищут для работы в вип-ложах на Кубке конфедераций в Петербурге.

    8. В офисе московского хоккейного «Динамо» прошел обыск, изъята бухгалтерская документация.

    9. Тина Канделаки отказалась общаться со всеми СМИ, кроме «Матч ТВ», на экономическом форуме в Петербурге.

    10. Роберто Манчини хочет купить в «Зенит» Белотти из «Торино» и Кейту из «Лацио».

    11. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что «Лужники» введены в эксплуатацию.

    12. «Монако» отказался продавать Мбаппе «Арсеналу» за 100 млн евро.

    13. Первый канал не покажет ближайшие товарищеские матчи сборной России с Венгрией и Чили. Мутко обещает разобраться.

    14. Антуан Гризманн позвонил Моуринью и объяснил, почему решил остаться в «Атлетико».

    Цитата. «Гимн «Зенита» не соответствует задаче команды. В песне должен появиться «Реал». Фурсенко предлагает записать новую песню для питерского клуба.

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