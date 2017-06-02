Манчини хочет купить в «Зенит» Белотти, сумма отступных за которого – 100 млн евро

Новый главный тренер Роберто Манчини начал работу на трансферном рынке.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, итальянец хочет приобрести в петербургский клуб форварда Андреа Белотти. В его контракте прописана опция выкупа за 100 миллионов евро.

Кроме того, Манчини заинтересован в приобретении полузащитника «Лацио» Бальде Кейта. Римский клуб требует за него 30 миллионов евро.