Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Манчини хочет купить в «Зенит» Белотти, сумма отступных за которого – 100 млн евро

    Теги Зенит Лацио Торино Роберто Манчини Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Бальде Кейта Андреа Белотти

    Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини начал работу на трансферном рынке.

    Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, итальянец хочет приобрести в петербургский клуб форварда «Торино» Андреа Белотти. В его контракте прописана опция выкупа за 100 миллионов евро.

    Кроме того, Манчини заинтересован в приобретении полузащитника «Лацио» Бальде Кейта. Римский клуб требует за него 30 миллионов евро.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться