Манчини хочет купить в «Зенит» Белотти, сумма отступных за которого – 100 млн евро
Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини начал работу на трансферном рынке.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, итальянец хочет приобрести в петербургский клуб форварда «Торино» Андреа Белотти. В его контракте прописана опция выкупа за 100 миллионов евро.
Кроме того, Манчини заинтересован в приобретении полузащитника «Лацио» Бальде Кейта. Римский клуб требует за него 30 миллионов евро.
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