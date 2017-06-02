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    Сергей Собянин объявил, что «Лужники» введены в эксплуатацию

    Теги Лужники ЧМ-2018 Кубок конфедераций стадионы

    Сегодня завершилась реконструкция стадиона «Лужники». Было подписано разрешение на ввод арены в эксплуатацию.

    «Лужники», как стадион, готов. Я поздравляю вас, сегодня было подписано разрешение на ввод (в эксплуатацию) этого объекта. Это один из лучших стадионов мира.»Важно было сохранить вид символа олимпийского движения», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Москва 24».

    Количество зрительских место увеличилось до 81 тысяч. На стадионе пройдет церемония открытия, матч открытия, игры группового этапа и полуфинальный и финальный матчи ЧМ-2018. Реконструкция арены длилась около четырех лет.

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