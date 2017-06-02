Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций

Нападающий сборной России Артем Дзюба не сможет принять участие в Кубке конфедераций.

Футболист покинул расположение национальный команды.

«Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья. Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов.

Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места», – сказал Дзюба.

«В настоящее время клинически значимых проблем с коленным суставом у Дзюбы нет, не было их ни до сбора, ни в его начале. Однако функциональное состояние Артема не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру. В связи с этим тренерский штаб сборной России принял решение дать игроку возможность набрать кондиции в более щадящем режиме в расположении , – описал ситуацию врач сборной России Эдуард Безуглов.