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    Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций

    Теги Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия сборная России травмы Эдуард Безуглов Кубок конфедераций

    Нападающий сборной России Артем Дзюба не сможет принять участие в Кубке конфедераций.

    Футболист покинул расположение национальный команды.

    «Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья. Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов.

    Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места», – сказал Дзюба.

    «В настоящее время клинически значимых проблем с коленным суставом  у Дзюбы нет, не было их ни до сбора, ни в его начале. Однако функциональное состояние Артема не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру. В связи с этим тренерский штаб сборной России принял решение дать игроку возможность набрать кондиции в более щадящем режиме в расположении «Зенита», – описал ситуацию врач сборной России Эдуард Безуглов.

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