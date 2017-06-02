Тина Канделаки о показе матчей КК-2017 и ЧМ-2018: «Соглашение c ФИФА достигнуто»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что есть договоренность о показе матчей Кубка конфедераций-2017 и на территории России.

«Соглашение достигнуто, скоро вы узнаете подробности: количество матчей, где именно их посмотреть. Контракт предусматривает разделение трансляций Кубка конфедераций между «Матч ТВ» и Первым каналом. Болельщики получат полный доступ к сборной России по футболу. Торги шли долго, это нормальный процесс», – рассказала Канделаки, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Сообщалось, что российские телеканалы – «Первый канал», «Матч ТВ» и ВГТРК – заплатят ФИФА за права на показ Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 36 миллионов долларов. Изначально ФИФА требовала за телеправа около 120 миллионов.

Впрочем, источники газеты «Ведомости», знакомые с вопросом, утверждают что соглашения по правам на чемпионат мира между российскими телекомпаниями и ФИФА пока нет, стороны торгуются.