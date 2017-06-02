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    В офисе московского «Динамо» прошел обыск, изъята бухгалтерская документация

    Теги происшествия КХЛ Динамо

    Вчера в офисе московского «Динамо» прошел обыск, изъята бухгалтерская документация, сообщается на официальном сайте клуба. 

    В конце рабочего дня в офис «Динамо» прибыла следственная группа. Представители оперативно-розыскной части Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области и сотрудники других подразделений МВД провели осмотр и осуществили выемку бухгалтерской документации.

    Отмечается, что данные следственные действия проводились в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО «Динамо» Сергея Федорова. 

    «В своем письме на имя министра внутренних дел РФ Федоров сообщил, что по имеющейся у него информации один из сотрудников базы занимался хищениями средств от аренды льда.

    Тем не менее, стоит напомнить, что между хоккейным клубом «Динамо» и Центральным Советом ВФСО «Динамо» отношения сейчас достаточно напряженные и подобные письма на имя министра МВД от зампреда правления общества иначе как средством давления считать нельзя.

    Руководство ХК «Динамо» (Москва) предоставило все необходимые документы следственной группе и надеется на скорейшее разрешение возникших недоразумений», – говорится в заявлении клуба. 

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