Первый канал не планирует показывать товарищеские матчи сборной России перед Кубком конфедераций

Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман заявил, что клуб не будет показывать товарищеские матчи сборной России перед Кубком конфедераций.

5 июня россияне в Будапеште встретятся с Венгрией, а 9 июня сыграют в Москве со сборной Чили.

«Мы не планируем показ этих матчей», – сказал Файфман.

Ранее вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко, что вопрос с показом этих встреч по общедоступному ТВ будет решен.