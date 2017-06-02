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    Sports.ru

    Канделаки отказалась общаться со всеми СМИ, кроме «Матч ТВ», на экономическом форуме в Петербурге

    Теги телевидение Матч ТВ Тина Канделаки

    Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки выступила на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

    По окончании мероприятия журналист «Спорт FM» Никита Павлов хотел задать вопросы, которые Sports.ru адресовал «Матч ТВ» в связи с судебным разбирательством и на которые не были получены ответы. Однако Канделаки отказалась общаться с представителями всех СМИ, кроме «Матч ТВ».

    В ходе выступления продюсер заявила, что достигнуто соглашение о показе матчей Кубка конфедераций и ЧМ-2018 на территории России.

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