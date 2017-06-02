Канделаки отказалась общаться со всеми СМИ, кроме «Матч ТВ», на экономическом форуме в Петербурге

Генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки выступила на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

По окончании мероприятия журналист «Спорт FM» Никита Павлов хотел задать вопросы, которые Sports.ru адресовал «Матч ТВ» в связи с судебным разбирательством и на которые не были получены ответы. Однако Канделаки отказалась общаться с представителями всех СМИ, кроме «Матч ТВ».

В ходе выступления продюсер заявила, что достигнуто соглашение о показе матчей Кубка конфедераций и ЧМ-2018 на территории России.

Канделаки отказалась общаться со всеми СМИ, кроме матч ТВ. @sportsru, попробую задать ваши вопросы завтра во время панельной сессии. — Никита Павлов (@pavlov_plov) 2 июня 2017 г.

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