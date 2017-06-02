Тина Канделаки объявила о соглашении с ФИФА, но контракт все еще не подписан

Главный редактор «Р-Спорта» Василий Конов заявил, что контракт с ФИФА по телетрансляциям Кубка конфедераций и в России все еще не подписан – хотя Тина Канделаки сегодня на Петербургском форуме заявила, что соглашене достигнуто.

«Оказывается, контракт не подписан до сих пор, и поэтому нет промо на Первом и , которые хотят показывать (ВГТРК уже вышла из пула на КК).

При этом нет никаких сомнений, что вопрос будет решен положительно и оба канала технически готовы, вопрос лишь в делении матчей турнира. Но на данный момент юридически (по документам) прав нет. Судя по рейтингам сборной, интерес слабый, и не покажет товарняки 5 и 9 июня (матчи с Венгрией и Чили – прим. Sports.ru). Более того – 5 июня, в 21:30 в программах телепередач трансляции матча Венгрия – Россия у федеральных каналов нет», – написал Конов.

Источники Sports.ru, близкие к ходу переговоров, подтверждают отсутствие контракта по состоянию на 2 июня.

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