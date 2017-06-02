Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сергей Фурсенко: «Гимн «Зенита» не соответствует задаче команды. В песне должен появиться «Реал»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Премьер-лига Россия Реал Мадрид примера Испания Лига Европы болельщики

    Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко высказался о задачах команды и новом гимне клуба.

    О гимне

    «Когда я слышу: «Кубок УЕФА наш «Зенит» возьмет и победную песню споет», – мне кажется, гимн не соответствует задаче команды.

    Мы конкурс откроем, чтобы на ту же музыку, почти с такими же словами… В песне должен появиться «Реал».

    О задачах в новом сезоне

    «Мы обсуждаем все соревнования, потому что они все очень важны. Приоритет для нас – это ближайший чемпионат и Лига Европы».

    Фурсенко – снова в «Зените». Помните его?

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться