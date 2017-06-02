Генеральный директор Сергей Фурсенко высказался о задачах команды и новом гимне клуба.

О гимне

«Когда я слышу: «Кубок УЕФА наш «Зенит» возьмет и победную песню споет», – мне кажется, гимн не соответствует задаче команды.

Мы конкурс откроем, чтобы на ту же музыку, почти с такими же словами… В песне должен появиться .

О задачах в новом сезоне

«Мы обсуждаем все соревнования, потому что они все очень важны. Приоритет для нас – это ближайший чемпионат и Лига Европы».

Фурсенко – снова в «Зените». Помните его?