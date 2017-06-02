Сергей Фурсенко: «Гимн «Зенита» не соответствует задаче команды. В песне должен появиться «Реал»
Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко высказался о задачах команды и новом гимне клуба.
О гимне
«Когда я слышу: «Кубок УЕФА наш «Зенит» возьмет и победную песню споет», – мне кажется, гимн не соответствует задаче команды.
Мы конкурс откроем, чтобы на ту же музыку, почти с такими же словами… В песне должен появиться «Реал».
О задачах в новом сезоне
«Мы обсуждаем все соревнования, потому что они все очень важны. Приоритет для нас – это ближайший чемпионат и Лига Европы».
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