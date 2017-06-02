Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гризманн позвонил Моуринью и объяснил решение остаться в «Атлетико»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Атлетико примера Испания возможные трансферы Антуан Гризманн

    Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн переговорил с тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    Нападающий позвонил в «Манчестер Юнайтед» и пообщался с португальцем, чтобы объяснить свое решение остаться в мадридском клубе.

    На протяжении последних недель ожидалось, что футболист перейдет из «Атлетико» в манкунианскую команду. Однако Cпортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «кольчонерос» и оставил в силе запрет на регистрацию новичков. «Атлетико» не сможет заявлять новых футболистов этим летом.

    После оглашения вердикта CAS стало известно, что Гризманн не перейдет в «Манчестер Юнайтед» в ближайшие месяцы. Английский клуб сохраняет интерес к футболисту и может подписать его летом следующего года.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться