Гризманн позвонил Моуринью и объяснил решение остаться в «Атлетико»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн переговорил с тренером Жозе Моуринью.

Нападающий позвонил в «Манчестер Юнайтед» и пообщался с португальцем, чтобы объяснить свое решение остаться в мадридском клубе.

На протяжении последних недель ожидалось, что футболист перейдет из в манкунианскую команду. Однако Cпортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «кольчонерос» и оставил в силе запрет на регистрацию новичков. «Атлетико» не сможет заявлять новых футболистов этим летом.

После оглашения вердикта CAS стало известно, что Гризманн не перейдет в «Манчестер Юнайтед» в ближайшие месяцы. Английский клуб сохраняет интерес к футболисту и может подписать его летом следующего года.