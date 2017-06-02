Гризманн позвонил Моуринью и объяснил решение остаться в «Атлетико»
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн переговорил с тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Нападающий позвонил в «Манчестер Юнайтед» и пообщался с португальцем, чтобы объяснить свое решение остаться в мадридском клубе.
На протяжении последних недель ожидалось, что футболист перейдет из «Атлетико» в манкунианскую команду. Однако Cпортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «кольчонерос» и оставил в силе запрет на регистрацию новичков. «Атлетико» не сможет заявлять новых футболистов этим летом.
После оглашения вердикта CAS стало известно, что Гризманн не перейдет в «Манчестер Юнайтед» в ближайшие месяцы. Английский клуб сохраняет интерес к футболисту и может подписать его летом следующего года.
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