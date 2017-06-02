«Монако» отказался продавать Мбаппе «Арсеналу» за 100 млн евро

проявляет предметный интерес к нападающему «Монако» .

Главный тренер англичан Арсен Венгер готов строить команду вокруг 18-летнего форварда, однако первое предложение лондонцев в размере 100 миллионов евро было отвергнуто.

«Монако» отклонил уже третье предложение по Мбаппе в этом году. Ранее клуб не отпустил игрока в «Реал» за 120 миллионов евро. Было также предложение от еще одного европейского топ-клуба.

Ранее «Реал» и «Манчестер Сити» предложили «Монако» 130 миллионов евро за Мбаппе. Игрок склоняется к переезду в Мадрид.

Звезды «Монако», которых все хотят купить