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    «Монако» отказался продавать Мбаппе «Арсеналу» за 100 млн евро

    Теги Монако Арсен Венгер премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Килиан Мбаппе

    «Арсенал» проявляет предметный интерес к нападающему «Монако» Килиану Мбаппе.

    Главный тренер англичан Арсен Венгер готов строить команду вокруг 18-летнего форварда, однако первое предложение лондонцев в размере 100 миллионов евро было отвергнуто.

    «Монако» отклонил уже третье предложение по Мбаппе в этом году. Ранее клуб не отпустил игрока в «Реал» за 120 миллионов евро. Было также предложение от еще одного европейского топ-клуба.

    Ранее «Реал» и «Манчестер Сити» предложили «Монако» 130 миллионов евро за Мбаппе. Игрок склоняется к переезду в Мадрид.

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