Бывший полузащитник «Спартака» Алекс завершил карьеру

Бывший полузащитник Алекс Мескини завершил карьеру игрока.

У 35-летнего бразильца был вариант с клубом «Аваи», но он решил закончить играть в футбол. Его последним клубом был .

Алекс выступал за «Спартак» с 2009 по 2011 год. За московский клуб он провел 69 матчей во всех турнирах, забив 19 голов и отдав 22 голевые передачи.

Изучить подробную статистику Алекса Мескини можно здесь.