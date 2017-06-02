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    Бывший полузащитник «Спартака» Алекс завершил карьеру

    Теги Спартак Интернасьонал высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия Алекс Мескини

    Бывший полузащитник «Спартака» Алекс Мескини завершил карьеру игрока.

    У 35-летнего бразильца был вариант с клубом «Аваи», но он решил закончить играть в футбол. Его последним клубом был «Интернасьонал».

    Алекс выступал за «Спартак» с 2009 по 2011 год. За московский клуб он провел 69 матчей во всех турнирах, забив 19 голов и отдав 22 голевые передачи.

    Изучить подробную статистику Алекса Мескини можно здесь.

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