«Газпром» продлил контракт с «Шальке» до 2022 года
ПАО «Газпром» продлило спонсорский контракт с «Шальке».
«Соглашение продлено до 2022 года. Подписание нового контракта состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума», – сообщил официальный представитель газового холдинга Сергей Куприянов.
«Газпром» спонсирует «Шальке» с 2006 года.
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