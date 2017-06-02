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    «Газпром» продлил контракт с «Шальке» до 2022 года

    Теги Шальке-04 бундеслига Германия бизнес

    ПАО «Газпром» продлило спонсорский контракт с «Шальке».

    «Соглашение продлено до 2022 года. Подписание нового контракта состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума», – сообщил официальный представитель газового холдинга Сергей Куприянов.

    «Газпром» спонсирует «Шальке» с 2006 года.

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