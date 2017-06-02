Вице-премьер России Виталий Мутко высказался на тему трансляции товарищеского матча между сборными Венгрии и России.

Игра состоится 5 июня в Будапеште. На данный момент этого матча нет в общедоступных опубликованных программах федеральных каналов.

«Матч против сборной Венгрии обязательно будет показан на общедоступном канале, мы разберемся с этим», – заявил чиновник.