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    Виталий Мутко: «Матч против Венгрии покажут на общедоступном канале, мы разберемся с этим»

    Теги Виталий Мутко сборная России сборная Венгрии телевидение товарищеские матчи (сборные)

    Вице-премьер России Виталий Мутко высказался на тему трансляции товарищеского матча между сборными Венгрии и России.

    Игра состоится 5 июня в Будапеште. На данный момент этого матча нет в общедоступных опубликованных программах федеральных каналов.

    «Матч против сборной Венгрии обязательно будет показан на общедоступном канале, мы разберемся с этим», – заявил чиновник.

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