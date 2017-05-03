Криштиану опять космос, «Локомотив» выиграл Кубок России, Павлюченко слетел с катушек и другие новости
1. Криштиану Роналду уничтожил «Атлетико» хет-триком в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
2. «Локомотив» обыграл «Урал» и взял Кубок России. Кроме того, команда сыграет в Лиге Европы.
3. Самым памятным эпизодом финальной игры Кубка стала массовая драка футболистов, после которой судья удалил четырех игроков.
4. Роман Павлюченко после матча назвал Ари г******м, тварью и призвал дисквалифицировать пожизненно.
5. Объявлен расширенный состав сборной России на ЧМ-2017. Капризов, Панарин и Кучеров – в заявке.
6. Криштиану Роналду стал первым игроком, забившим 400 голов за «Реал». Кроме того, он стал первым, кто забил 50 мячей в плей-офф ЛЧ.
7. В Кубке Стэнли «Рейнджерс» впервые выиграли в серии с «Оттавой» (1-2). «Сент-Луис» встречается с «Нэшвиллом».
8. Игорь Акинфеев заявил, что в интернете сидят люди дошкольного или школьного возраста, почти лишенные адекватности.
9. «Краснодар» призвал ввести в премьер-лиге видеоповторы и перестать давить на судей.
10. Лидер «Питсбурга» Сидни Кросби пропустит ближайший матч против «Вашингтона» из-за сотрясения.
11. Антуан Гризманн хочет получить в «МЮ» пятилетний контракт с зарплатой 350 тысяч евро в неделю.
12. Сергей Карасев будет судить полуфинал Лиги Европы между «Сельтой» и «Манчестер Юнайтед»
13. Виталий Мутко заявил, что новый стадион в Санкт-Петербурге стоит примерно как «Уэмбли».
14. Никита Зайцев подписал с «Торонто» новый контракт с зарплатой 4,5 млн долларов в год.
15. В плей-офф НБА «Бостон» повел 2-0 в серии с «Вашингтоном».
Цитата. «Я бы этому клоуну Ари голову оторвал». Тренер «Анжи» Александр Григорян согласен с Павлюченко.
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