Криштиану опять космос, «Локомотив» выиграл Кубок России, Павлюченко слетел с катушек и другие новости

1. Криштиану Роналду уничтожил «Атлетико» хет-триком в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

2. «Локомотив» обыграл «Урал» и взял Кубок России. Кроме того, команда сыграет в Лиге Европы.

3. Самым памятным эпизодом финальной игры Кубка стала массовая драка футболистов, после которой судья удалил четырех игроков.

4. Роман Павлюченко после матча назвал Ари г******м, тварью и призвал дисквалифицировать пожизненно.

5. Объявлен расширенный состав сборной России на ЧМ-2017. Капризов, Панарин и Кучеров – в заявке.

6. Криштиану Роналду стал первым игроком, забившим 400 голов за «Реал». Кроме того, он стал первым, кто забил 50 мячей в плей-офф ЛЧ.

7. В Кубке Стэнли «Рейнджерс» впервые выиграли в серии с «Оттавой» (1-2). «Сент-Луис» встречается с «Нэшвиллом».

8. Игорь Акинфеев заявил, что в интернете сидят люди дошкольного или школьного возраста, почти лишенные адекватности.

9. «Краснодар» призвал ввести в премьер-лиге видеоповторы и перестать давить на судей.

10. Лидер «Питсбурга» Сидни Кросби пропустит ближайший матч против «Вашингтона» из-за сотрясения.

11. Антуан Гризманн хочет получить в «МЮ» пятилетний контракт с зарплатой 350 тысяч евро в неделю.

12. Сергей Карасев будет судить полуфинал Лиги Европы между «Сельтой» и «Манчестер Юнайтед»

13. Виталий Мутко заявил, что новый стадион в Санкт-Петербурге стоит примерно как «Уэмбли».

14. Никита Зайцев подписал с «Торонто» новый контракт с зарплатой 4,5 млн долларов в год.

15. В плей-офф НБА «Бостон» повел 2-0 в серии с «Вашингтоном».

Цитата. «Я бы этому клоуну Ари голову оторвал». Тренер «Анжи» Александр Григорян согласен с Павлюченко.