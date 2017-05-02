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    НХЛ. Кросби получил сотрясение мозга и пропустит 4-й матч с «Вашингтоном»

    Теги травмы Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Сидни Кросби НХЛ Мэтт Нисканен Майк Салливан

    Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о состоянии капитана команды Сидни Кросби, получившего травму в третьем матче второго раунда плей-офф с «Вашингтоном» (2:3 ОТ, 2–1 в серии).

    «У Сида диагностировано сотрясение мозга. Он не сыграет завтра. После этого мы оценим его состояние», – сказал Салливан.

    29-летний канадец получил травму после удара в голову от защитника «Кэпиталз» Мэтта Нисканена, который не будет наказан за свой прием.

    «Вашингтон» сломал Кросби и затащил один матч. Интрига?

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