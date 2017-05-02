«Реал» разгромил «Атлетико» – 3:0. Хет-трик Криштиану принес победу хозяевам
В первом полуфинале Лиги чемпионов «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» разгромил «Атлетико». Хет-трик сделал Криштиану Роналду.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 2 мая, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Начо, 46), Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Асенсио, 68), Кроос, Бензема (Васкес, 78), Роналду.
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Атлетико –
Облак, Годин, Филипе Луис, Савич, Люка Эрнандес, Сауль (Гайтан, 58), Габи, Коке, Феррейра Карраско (Корреа, 68), Гризманн, Гамейро (Торрес, 57).
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