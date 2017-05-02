Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Реал» разгромил «Атлетико» – 3:0. Хет-трик Криштиану принес победу хозяевам

    Теги Реал Мадрид Атлетико Лига чемпионов

    В первом полуфинале Лиги чемпионов «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» разгромил «Атлетико». Хет-трик сделал Криштиану Роналду.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Реал Мадрид Испания – Атлетико Испания 3:0 (1:0, 2:0)
    Дата проведения
    2 мая, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 10 Роналду, 2:0 – 73 Роналду, 3:0 – 86 Роналду.
    Реал МадридНавас, Варан, Марсело, Карвахаль (Начо, 46), Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Асенсио, 68), Кроос, Бензема (Васкес, 78), Роналду.
    АтлетикоОблак, Годин, Филипе Луис, Савич, Люка Эрнандес, Сауль (Гайтан, 58), Габи, Коке, Феррейра Карраско (Корреа, 68), Гризманн, Гамейро (Торрес, 57).
    Предупреждения:
    Коке (26), Иско (48), Сауль (53), Савич (83).

    Статистика Лиги чемпионов

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться