Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к своему антирекорду в Лиге чемпионов и критике в интернете.

«Ко мне подходят болельщики ЦСКА и говорят: «Ну ты там не переживай за эту серию». Я говорю: «Ребят, вот вы взрослые же мужчины. Вы вообще адекватные?» Мне-то что переживать — я стараюсь делать свою работу.

Иногда вот так вот получается — очередное испытание жизни. А у вас-то есть чем заняться? Дети есть? Вот и переживайте за детей своих, а не за антирекорд . Нормально все, успокойтесь.

Интернет для меня — это закрытая тема. Я не захожу ни на какие спортивные сайты. Когда мне говорят что-то про «Инстаграм» или «ВКонтакте», я отвечаю, что меня там нет и не будет. Негатив — это даже слишком мягкое слово относительно того, что можно получить по своему поводу в интернете.

Ты можешь кого угодно поливать, ведь кто тебя там увидит. Хотя я прекрасно понимаю, какая публика там сидит. Это дошкольный или школьный возраст, когда совсем мало адекватности.

Мне с этими людьми не жить, у меня никаких дел с ними по жизни нет и не будет, и отвечать гадостью на гадость я не собираюсь, потому что меня родители так воспитали, я просто не хочу ввязываться во всю эту грязь», — заявил Акинфеев.