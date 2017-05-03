Роналду забил 400-й гол за «Реал»
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).
Третий гол в прошедшем матче стал для португальского форварда юбилейный, 400-м в составе королевского клуба.
В составе «Реала», за который он выступает с 2009 года, Роналду забил 280 мячей в чемпионате Испании, 22 – в Кубке страны, 89 – в еврокубках и еще 9 голов в остальных турнирах.
Напомним, что в прошедшей игре Роналду оформил второй хет-трик подряд в ЛЧ и стал рекордсменом по голам в полуфинале.
Криштиану Роналду – легенда. Доказываем на цифрах
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