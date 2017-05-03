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    Роналду забил 400-й гол за «Реал»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Атлетико примера Испания Лига чемпионов

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).

    Третий гол в прошедшем матче стал для португальского форварда юбилейный, 400-м в составе королевского клуба.

    В составе «Реала», за который он выступает с 2009 года, Роналду забил 280 мячей в чемпионате Испании, 22 – в Кубке страны, 89 – в еврокубках и еще 9 голов в остальных турнирах.

    Напомним, что в прошедшей игре Роналду оформил второй хет-трик подряд в ЛЧ и стал рекордсменом по голам в полуфинале.

    Криштиану Роналду – легенда. Доказываем на цифрах

     

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