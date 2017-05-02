Роман Павлюченко: «Ари надо выгнать из страны и дисквалифицировать пожизненно»
Нападающий «Урала» Роман Павлюченко раскритиковал форварда «Локомотива» Ари после поражения в финале Кубка России (0:2). Ари ударил капитана «Урала» Фидлера.
– Ваши слова в микст-зоне – что это было?
– А вы посмотрите видео! Считаю, у этого человека надо забрать кубковую медаль и вообще выгнать из страны за такие вещи. Дисквалифицировать его пожизненно. Вот и все, понятно?
– Но вы назвали его…
– Я, конечно, перегорел! Напишите – г…о. Понимаю, хороший футболист, но вести себя как г…о нельзя. Вот и все. Он просто взял и ударил человека сзади по голове. Наказать за это надо. Пускай в Бразилию летит тогда.
– Эпизод начался с Фернандеша, что-то сказавшего Фидлеру – что именно?
– Не знаю, что он говорил. Я говорю именно об Ари, вот и все. Ему еще надо игр 15 (дисквалификации – прим.) дать, чтобы не играл вообще. Так делать нельзя. Можно говорить словами, но руку поднимать не имеет права, кто он такой?
Приехал в Россию и качает свои права! Так и напишите – он поступил, как г...о. Вот и все. До этого сказал грубо, но мне жалко Артема Фидлера, на которого он напал сзади и начал бить по голове. Кто он такой вообще? Пускай приедет в Екатеринбург и руки распустит, если он такой резкий, – сказал Павлюченко.
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