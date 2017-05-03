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    Александр Григорян: «Я бы этому клоуну Ари голову оторвал»

    Теги Локомотив Кубок России происшествия Урал Артем Фидлер Ари Александр Григорян

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился мнением о драке в финальном матче Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» (0:2).

    – Лучший игрок матча?

    – Непосредственно в матче – Ари. Но то, что случилось в концовке…Я всегда негативно отношусь к таким вещам. А удар Ари сзади кулаком… Мы живем в цивилизованном обществе. Да, в футболе порой преобладают эмоции. Но это не оправдание поступку бразильца!

    Я еще в прошлом году говорил, что выходки Зе Луиша в одном из матчей непозволительны. Ты приехал в чужую страну. Ты здесь, блин, кумир, игрок высокого уровня. Веди себя достойно!

    А Ари… Взять и ударить футболиста сзади… Я бы голову ему оторвал!

    – На месте тренера «Локомотива»?

    – На месте игрока «Урала».

    – То есть этим «боксом» вы были шокированы?

    – Я просто возмущен его действиями. До этого я просто им восхищался. Вот честно! Но после этого эпизода ничего цензурного в его адрес сказать не могу.

    – А ведь вам в ближайшем туре играть против «Локо»? Будете давать специальную установку именно на Ари?

    – Футболисты знают мой принцип. На футбольном поле нужно биться до конца. Но в рамках правил. Если находится какой-то клоун, как в данном случае Ари, который пытается ударить кого-то кулаком, то нужно показать, что мы и кулаками можем решить вопрос. Для меня это абсолютно возмутительный факт.

    В старые добрые времена Ари каждая команда поэтапно бы отжимала.

    – В каком смысле «отжимала»?

    – Да в самом что ни на есть прямом! – сказал Григорян.

    «Ари – г****н. Просто мразота». Драка игроков «Локомотива» и «Урала»

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