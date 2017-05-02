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    НХЛ. Зайцев подписал контракт с «Торонто» на 7 лет с зарплатой 4,5 млн долларов в год

    Теги Торонто НХЛ Никита Зайцев

    «Торонто» объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с защитником Никитой Зайцевым.

    25-летний российский хоккеист продлил контракт с клубом на семь лет – до конца сезона-2023/24.

    Зайцев будет получать в «Торонто» 4,5 миллиона долларов в год.

    В нынешнем сезоне Зайцев в 82 матчах регулярного чемпионата набрал 36 (4+32) очков при показателе полезности «-22». В 4 играх плей-офф он не набрал очков.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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