НХЛ. Зайцев подписал контракт с «Торонто» на 7 лет с зарплатой 4,5 млн долларов в год
«Торонто» объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с защитником Никитой Зайцевым.
25-летний российский хоккеист продлил контракт с клубом на семь лет – до конца сезона-2023/24.
Зайцев будет получать в «Торонто» 4,5 миллиона долларов в год.
В нынешнем сезоне Зайцев в 82 матчах регулярного чемпионата набрал 36 (4+32) очков при показателе полезности «-22». В 4 играх плей-офф он не набрал очков.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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