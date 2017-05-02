объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с защитником .

25-летний российский хоккеист продлил контракт с клубом на семь лет – до конца сезона-2023/24.

Зайцев будет получать в 4,5 миллиона долларов в год.

В нынешнем сезоне Зайцев в 82 матчах регулярного чемпионата набрал 36 (4+32) очков при показателе полезности «-22». В 4 играх плей-офф он не набрал очков.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.