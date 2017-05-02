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    Гризманн хочет получить в «МЮ» пятилетний контракт с зарплатой 350 тысяч евро в неделю

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетико примера Испания возможные трансферы Антуан Гризманн

    Переход нападающего Антуана Гризманна может потребовать от «Манчестер Юнайтед» значительных трат.

    Футболист, который сейчас выступает за «Атлетико», хочет получить в английском клубе пятилетний контракт с зарплатой 350 тысяч евро в неделю. По нынешнему курсу, эта сумма приблизительно эквивалентна 295 тысячам фунтов. Такой оклад сделает нападающего самым высокооплачиваемым футболистом премьер-лиги.

    Если «Манчестер Юнайтед» удастся купить Гризманна за 90 миллионов евро, то суммарные затраты английского клуба на трансфер и выполнение условий личного пятилетнего соглашения составят порядка 155 миллионов фунтов.

    Футболист связан с «Атлетико» контрактом, рассчитанным до конца июня 2021 года. Сумма отступных составляет 100 миллионов евро.

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