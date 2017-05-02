«Локомотив» выиграл Кубок России и пробился в Лигу Европы

В финале Кубка России на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи «Локомотив» обыграл «Урал» (2:0) и завоевал трофей.

Команда Юрия Семина также сыграет в Лиге Европы в сезоне-2017/18 и начнет выступление сразу с группового этапа.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Статистика Кубка России