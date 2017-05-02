«Локомотив» выиграл Кубок России и пробился в Лигу Европы
В финале Кубка России на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи «Локомотив» обыграл «Урал» (2:0) и завоевал трофей.
Команда Юрия Семина также сыграет в Лиге Европы в сезоне-2017/18 и начнет выступление сразу с группового этапа.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 2 мая, 18.45, «Олимпийский стадион Фишт»
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Урал –
Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Новиков, Димитров, Лунгу, Емельянов, Бикфалви, Ильин, Павлюченко.
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