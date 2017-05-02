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    «Локомотив» выиграл Кубок России и пробился в Лигу Европы

    Теги Локомотив Юрий Семин Кубок России Лига Европы Урал

    В финале Кубка России на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи «Локомотив» обыграл «Урал» (2:0) и завоевал трофей.

    Команда Юрия Семина также сыграет в Лиге Европы в сезоне-2017/18 и начнет выступление сразу с группового этапа.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Урал – Локомотив 0:2 (0:0, 0:2)
    Дата проведения
    2 мая, 18.45, «Олимпийский стадион Фишт»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 76 Денисов, 0:2 – 90 Миранчук.
    УралЗаболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Новиков, Димитров, Лунгу, Емельянов, Бикфалви, Ильин, Павлюченко.
    ЛокомотивГильерме, Денисов, Кверквелия, Пейчинович, Денисов, Фернандеш, Миранчук, Игнатьев, Тарасов, Майкон, Ари.

    Статистика Кубка России

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