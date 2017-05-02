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    НБА. Плей-офф. «Бостон» – «Вашингтон», «Голден Стэйт» примет «Юту»

    Теги результаты Бостон Голден Стэйт НБА Вашингтон Юта НБА плей-офф

    Сегодня пройдут очередные матчи серий второго раунда плей-офф НБА-2017. «Бостон» попытается закрепить преимущество в противостоянии с «Вашингтоном». Фаворит чемпионата «Голден Стэйт» примет «Юту».

    НБА

    Плей-офф

    Второй раунд

    Первый и второй матчи

    Бостон – Вашингтон
    Дата проведения
    3 мая, 03.00, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Юта
    Дата проведения
    3 мая, 05.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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