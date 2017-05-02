Сегодня пройдут очередные матчи серий второго раунда плей-офф НБА-2017. «Бостон» попытается закрепить преимущество в противостоянии с «Вашингтоном». Фаворит чемпионата «Голден Стэйт» примет «Юту».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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