НБА. Плей-офф. «Бостон» – «Вашингтон», «Голден Стэйт» примет «Юту»
Сегодня пройдут очередные матчи серий второго раунда плей-офф НБА-2017. «Бостон» попытается закрепить преимущество в противостоянии с «Вашингтоном». Фаворит чемпионата «Голден Стэйт» примет «Юту».
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Первый и второй матчи
- Дата проведения
- 3 мая, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 3 мая, 05.30, «Oracle Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.