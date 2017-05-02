Карасев будет судить полуфинал Лиги Европы «Сельта» – «Манчестер Юнайтед»

Названа бригада арбитров, которая будет работать на первом матче 1/2 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу доверено обслуживать российской бригаде арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистентами рефери будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин.

Дополнительные ассистенты арбитра – Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Четвертый рефери – Игорь Демешко.

Матч «Сельта» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 4 мая. Начало встречи – в 22.05 по московскому времени.