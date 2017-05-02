Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Карасев будет судить полуфинал Лиги Европы «Сельта» – «Манчестер Юнайтед»

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сельта примера Испания Лига Европы судьи Тихон Калугин Сергей Карасев Антон Аверьянов

    Названа бригада арбитров, которая будет работать на первом матче 1/2 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Манчестер Юнайтед».

    Встречу доверено обслуживать российской бригаде арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистентами рефери будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин.

    Дополнительные ассистенты арбитра – Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Четвертый рефери – Игорь Демешко.

    Матч «Сельта» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 4 мая. Начало встречи – в 22.05 по московскому времени.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться