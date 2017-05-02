«Локомотив» – «Урал». Матч завершился дракой с четырьмя удалениями
Финальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0) завершился дракой.
В добавленное время началась стычка между Мануэлем Фернандешем и Артемом Фидлером, которая закончилась массовой потасовкой с участием почти всех игроков обеих команд и некоторых запасных.
По итогам эпизода были удалены Ари и Джефферсон Фарфан со стороны «Локомотива» и Артем Фидлер и Эдгар Манучарян – со стороны «Урала».
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