Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Локомотив» – «Урал». Матч завершился дракой с четырьмя удалениями

    Теги Локомотив Эдгар Манучарян Джефферсон Фарфан Кубок России дисквалификации судьи Урал Алексей Николаев Артем Фидлер Ари Мануэл Фернандеш

    Финальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0) завершился дракой.

    В добавленное время началась стычка между Мануэлем Фернандешем и Артемом Фидлером, которая закончилась массовой потасовкой с участием почти всех игроков обеих команд и некоторых запасных.

    По итогам эпизода были удалены Ари и Джефферсон Фарфан со стороны «Локомотива» и Артем Фидлер и Эдгар Манучарян – со стороны «Урала».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться