Финальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0) завершился дракой.

В добавленное время началась стычка между и Артемом Фидлером, которая закончилась массовой потасовкой с участием почти всех игроков обеих команд и некоторых запасных.

По итогам эпизода были удалены Ари и Джефферсон Фарфан со стороны и Артем Фидлер и Эдгар Манучарян – со стороны «Урала».