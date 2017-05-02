Вице-премьер Виталий Мутко поделился мыслями о затратах на строительство стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

«Мы достаточно прозрачны, все процедуры строительства открыты. Цены выставляют на сайты, поэтому Петербург критикуют. Все знают, сколько было потрачено. Можно увидеть видео, как строится стадион. Все могут узнать, что происходит.

Бюджет не стал высоким, просто все, что стоит, то стоит. Так получилось, что долгострой. Сменилась администрация, новое правительство решило сэкономить, где-то понизили стоимость.

Стадион высокотехнологичный, его ценовая стоимость находится в диапазоне «Уэмбли». Когда Россия получила , пришлось взять стройку под свой надзор», – сказал чиновник.

Эксплуатировать стадион будет «Зенит». Арена должна принять матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018.

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