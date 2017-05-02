Тренерский штаб сборной России включил 28 хоккеистов в расширенный состав команды на чемпионат мира 2017 года.

Вратари: («Тампа-Бэй»), Игорь Шестеркин, Илья Сорокин.

Защитники: Виктор Антипин, Антон Белов, Андрей Миронов («Колорадо»), («Филадельфия»), Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Михаил Науменков, Артем Зуб, Алексей Береглазов.

Нападающие: («Чикаго»), Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Никита Гусев, Владислав Наместников («Тампа-Бэй»), («Тампа-Бэй»), Сергей Мозякин, Владимир Ткачев, Сергей Плотников, , Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Роман Любимов («Филадельфия»), Андрей Светлаков, Александр Барабанов, Кирилл Капризов.

Форварды Антон Бурдасов, Анатолий Голышев и Павел Красковский не сыграют на турнире.

ЧМ-2017 пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне.