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    ЧМ-2017. Капризов вошел в расширенный состав сборной России

    Теги сборная России Антон Белов Сергей Мозякин Сергей Андронов Евгений Дадонов НХЛ Антон Бурдасов КХЛ Богдан Киселевич Сергей Плотников Вадим Шипачев Иван Телегин Виктор Антипин Никита Гусев Артемий Панарин Никита Кучеров Владислав Наместников Андрей Василевский Роман Любимов Владимир Ткачев Михаил Науменков ЧМ-2017 Илья Сорокин Владислав Гавриков Валерий Ничушкин Андрей Миронов Игорь Шестеркин Анатолий Голышев Алексей Береглазов Иван Проворов Павел Красковский Александр Барабанов Кирилл Капризов Артем Зуб Андрей Светлаков

    Тренерский штаб сборной России включил 28 хоккеистов в расширенный состав команды на чемпионат мира 2017 года.

    Вратари: Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Игорь Шестеркин, Илья Сорокин.

    Защитники: Виктор Антипин, Антон Белов, Андрей Миронов («Колорадо»), Иван Проворов («Филадельфия»), Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Михаил Науменков, Артем Зуб, Алексей Береглазов.

    Нападающие: Артемий Панарин («Чикаго»), Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Никита Гусев, Владислав Наместников («Тампа-Бэй»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Сергей Мозякин, Владимир Ткачев, Сергей Плотников, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Роман Любимов («Филадельфия»), Андрей Светлаков, Александр Барабанов, Кирилл Капризов.

    Форварды Антон Бурдасов, Анатолий Голышев и Павел Красковский не сыграют на турнире.

    ЧМ-2017 пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне.

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