ЧМ-2017. Капризов вошел в расширенный состав сборной России
Тренерский штаб сборной России включил 28 хоккеистов в расширенный состав команды на чемпионат мира 2017 года.
Вратари: Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Игорь Шестеркин, Илья Сорокин.
Защитники: Виктор Антипин, Антон Белов, Андрей Миронов («Колорадо»), Иван Проворов («Филадельфия»), Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Михаил Науменков, Артем Зуб, Алексей Береглазов.
Нападающие: Артемий Панарин («Чикаго»), Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Никита Гусев, Владислав Наместников («Тампа-Бэй»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Сергей Мозякин, Владимир Ткачев, Сергей Плотников, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Роман Любимов («Филадельфия»), Андрей Светлаков, Александр Барабанов, Кирилл Капризов.
Форварды Антон Бурдасов, Анатолий Голышев и Павел Красковский не сыграют на турнире.
ЧМ-2017 пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне.
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